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Haberler Dünya Ukrayna: Rusya, Zaporijya yakınlarını vurdu - Dünyadan Haberler

Ukrayna ordusu: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu aktardı.

29.08.2022 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna: Rusya, Zaporijya yakınlarını vurdu - Dünyadan Haberler
Ukrayna: Rusya, Zaporijya yakınlarını vurdu
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HABERTURK.COM / DHA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusu Rus güçlerinin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya yakınlarını vurduğunu söyledi.

FOTO:DHA
FOTO:DHA

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, "Energodar'da patlama. Rus güçleri şehrin yerleşim bölgelerini bombalıyor. Sivillerin arabaları ve evleri yanıyor. Binanın dairelerinden birinin isabet aldığı düşünülüyor. Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor" denildi.

ZELENSKİY, ŞANTAJ DEMİŞTİ

FOTO:AP
FOTO:AP

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya ve çevresinde yapılan saldırıları 'şantaj' olarak değerlendirmişti.

Zelenskiy, "Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ELEKTRİK ŞEBEKESİYLE BAĞLANTISI KESİLDİ

FOTO: DHA
FOTO: DHA

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, 25 Ağustos'ta Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirmişti.

Rusya ise santrale Ukrayna tarafından saldırı gerçekleştirildiğini öne sürerek, "Ukrayna'nın saldırılarını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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