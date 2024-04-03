Avcılar'da yol tartışmasında İETT şoförüne yumruklu saldırı
Trafikte yaşanan magandalıklara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Avcılar'da yol verme tartışmasında 3 kişi, İETT otobüsü şoförüne saldırdı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi
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Avcılar'da iddiaya göre yol verme konusunda çıkan tartışmada 3 kişi, İETT otobüsü şoförüne saldırdı.
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DHA'nın haberine göre şoförün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hattında sefer yapan 34 HO 1982 plakalı İETT otobüsü, Çavuş Caddesi'nde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle bir süre durdu.
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SALDIRIP KAÇTILAR
Otobüs şoförü kaza yapan sürücülerden kendisine yol vermelerini istedi. Buna sinirlenen 3 kişi, ön kapıdan otobüse girerek şoföre saldırdı.
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Saldırganlar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Şoföre saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.