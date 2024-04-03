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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!

        Avcılar'da yol tartışmasında İETT şoförüne yumruklu saldırı

        Trafikte yaşanan magandalıklara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Avcılar'da yol verme tartışmasında 3 kişi, İETT otobüsü şoförüne saldırdı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:01
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          Avcılar'da iddiaya göre yol verme konusunda çıkan tartışmada 3 kişi, İETT otobüsü şoförüne saldırdı.

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          DHA'nın haberine göre şoförün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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          Olay, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hattında sefer yapan 34 HO 1982 plakalı İETT otobüsü, Çavuş Caddesi'nde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle bir süre durdu.

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          SALDIRIP KAÇTILAR

          Otobüs şoförü kaza yapan sürücülerden kendisine yol vermelerini istedi. Buna sinirlenen 3 kişi, ön kapıdan otobüse girerek şoföre saldırdı.

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          Saldırganlar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Şoföre saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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