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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya'nın Krasnodar bölgesinde "Şahed" tipi İHA'ların depolandığı tesisi vurduk | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya'nın Krasnodar bölgesinde "Şahed" tipi İHA'ların depolandığı tesisi vurduk

        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Kuvvetlerinin, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde "Şahed" tipi insansız hava araçlarının (İHA) depolandığı tesisi vurduğunu iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:07 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:07
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        Ukrayna: İHA deposunu vurduk
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        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri hedeflerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

        Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Oktyabrskiy yerleşim birimi yakınlarında "Şahed" tipi İHA'ların depolandığı tesise saldırı düzenlediği öne sürülen açıklamada, "Depolama tesisinde yaklaşık 400 İHA bulunuyordu. Hedef kontrol sonuçlarına göre, hedefin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Tesisin bulunduğu alanda ikincil patlama gözlemlendi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, "Şahed" tipi İHA'ların depolandığı tesisin imha edilmesinin, Rusya'nın, Ukrayna'nın şehir ve köylerine saldırı kapasitesini önemli ölçüde azaltacağı değerlendirmesine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
        #rusya
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