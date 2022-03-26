Ukrayna: Rus Savunma Bakanı Şoygu kalp krizi geçirdi

İHA

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ilk gününden itibaren birçok defa Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuştu.

NEREDE OLDUĞU AÇIKLANMIYOR

12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart'ta Putin’in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı.

Ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu'nun, konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti. Rusya’daki Şoygu spekülasyonunun önü kesilmeye çalışılırken, yayınlanan görüntülere rağmen bazı kesimler Şoygu’nun sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA, ŞOYGU'NUN TEDAVİ ALTINDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek, Şoygu’nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti.

Bu iddiaları gündeme getiren Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı."

"PUTİN'İN SERT TEPKİSİ SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ"

Şoygu, Ukrayna’daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.

ZELENSKİY: ŞOYGU BİR YERLERE KAYBOLDU

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun ortadan kaybolduğunu ve ülkesinde yaşanan savaşın detaylarını aktaran Başkan Zelenskiy , "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya’nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı?"

"Bir hafta içinde 18 insani koridor açıldı ve bunlarla 37 bin 606 kişi kurtarıldı. Bunlardan 26 bin 477’si Mariupol’den Zaparoji’ye geçenler. Ruslar Mariupol’de bizim insanlarımızı kullanarak kentte yardımları kendileri yapıyormuş gibi gösteriyorlar. İşgalcilerin yaptıkları hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Tüm dünyanın Rusya’nın Ukrayna’da neler yaptığını bilmesini istiyorum" dedi.