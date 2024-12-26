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        Haberler Dünya Ukrayna Ordusuna ait bir F-16 düşürüldü | Dış Haberler

        Ukrayna Ordusuna ait bir F-16 düşürüldü

        Rusya Ukrayna Savaşında çatışmalar yoğunlaşırken Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı Zaporijya'da düşürüldü. Rusya'nın yeni bölgeleri için Koordinasyon Konseyi Eş Başkanı Vladimir Rogov, Zaporijya bölgesinde bir Ukrayna F-16 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 26.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:10
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        Ukrayna'ya ait bir F-16 düşürüldü
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        Zaporijya’da Ukrayna’ya Ait F-16 Savaş Uçağı Düşürüldü

        Rusya’nın yeni bölgeleri için Koordinasyon Konseyi Eş Başkanı Vladimir Rogov, Zaporijya bölgesinde bir Ukrayna F-16 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

        Hedefleme Sırasında Düşürüldü

        Rogov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada, “Ön verilere göre, F-16 savaş uçağı füze ateşi sırasında Zaporijya bölgesinde düşürüldü. Bu, uçağın kurtarılmış bölgelere saldırı yaptığı sırada gerçekleşti” dedi.

        Ayrıca Rogov, ilk raporlara göre Ukrayna’ya ait 12 savaş uçağının Rus topraklarına füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

        Bölgedeki Durum

        Zaporijya bölgesi, Eylül 2022’de yapılan ve Kiev tarafından tanınmayan bir referandum sonrasında Rusya’nın bir parçası olarak ilan edildi. Ancak Ukrayna, bölgenin kontrolünü yeniden kazanmak için saldırılarına devam ediyor.

        Şu anda Zaporijya bölgesinin %70’inden fazlası Rusya’nın kontrolü altında bulunurken, bölgenin merkezi olan Zaporijya şehri ise Ukrayna güçlerinin kontrolünde kalmaya devam ediyor.

        Bu gelişme, bölgedeki çatışmaların yoğunluğunu ve Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılarını artırma çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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