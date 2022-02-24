NATO yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü birçok üye devletle birlikte dünyanın en büyük savunma birliği olarak listenin başında yer alıyor.

Rusya Ukrayna arasında çıkan çatışma beraberinde NATO'yu ve "Ukrayna NATO'ya üye mi?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Hemen belirtelim ki Ukrayna NATO üyesi değil. Tam tersine NATO üyesi olmak isteyen ve bu bağlamda girişimlerde bulunuyor.

Rusya ile şuan yaşanan savaşın arka planında ise Ukrayna'nın NATO'ya üye olma girişimleri yer alıyor.

NATO tarafından kuşatıldığını iddia eden Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini güvenliği için tehdit olarak algılıyor ve Donbass'a yönelik askeri harekâtını durdurmak için Ukrayna'nın üyelik girişimlerinden vazgeçmesini şart olarak gösteriyor.