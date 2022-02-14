Diplomat; Polonya, Slovakya ve Romanya, Türkiye ve Bulgaristan'a atıfta bulunarak, "Herkes, tüm komşularımız zaten örgütteyken, yine herhangi bir ittifaka üye olmadan korumasız kalacağız" dedi ve bu ülkelerin hiçbirinin 'Rusya'nın güvenliğini değiştirmediğini' ifade ederek Ukrayna'nın “eklenmesinin” de güvenlik konusunda hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinde bir kez daha ısrar etti.