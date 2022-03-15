Ukrayna lideri Zelenskiy Kanada'ya seslendi

HABERTURK.COM

Daha önce Polonya ve İngiltere parlamentolarına da seslenen Zelenskiy'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda bu şehirler devamlı olarak bombalanıyorlar. Hepimiz Ukrayna'yı korumak ve Rusya'yı durdurmak, Avrupa'yı tehditten kurtarmak için çalışmalıyız. Hastaneleri, okulları, konutları bombalıyorlar. Çocukları öldürüyorlar. Biz sadece adalet istiyoruz.

Sizin desteğiniz hayatları kurtaracaktır. Kanada şu ana kadar çabalara öncülük etti. Diğer ülkelerin de benzeri yapacağını umuyoruz. Desteğinizi istiyoruz. Bütün Ukrayna ya da gerçeğin dostlarından isteğimiz bu. Bizim için hava sahasının kapanması önemli. Umarım bunları anlayabilirsiniz, çabalarınızı ve yaptırımlarınızı arttırabilirsiniz. Rusya'nın savaşına giden her doları bloke edebilirsiniz.

Ukrayna'ya yapılan bu saldırı, Ukrayna halkını ortadan kaldırmaya dönük, tek amaçları bu. Bizim Ukraynalılar olarak yaptığımız her şeyi, geleceğimizi, ulusumuzu yok etmek amacıyla yapılan saldırı. O yüzden sizden ricam çalışmalarınızı durdurmamanız ve barışın tekrar getirilmesi için çabalarınızı arttırmanız.

Savaş karşıtı koalisyona dahil olmanızı ve birlikte başaracağımızı umuyorum. Bu tarihi an, pratik desteğinize ihtiyacımız var. Sizin de attığınız somut adımlarla Ukrayna tarihinin bir parçası olabilirsiniz. Hatırlayın; biz yaşamak istiyoruz, barış istiyoruz. Kanada Parlamentosu'ndaki herkese ve bütün Kanada vatandaşlarına teşekkür ederim. Justin sana da teşekkür ederim. Emin ki birlikte başarılı olacağız, zaferle ayrılacağız, teşekkür ederim."

NATO AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün, Batılı ülkelere sitemde bulunarak, "NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi ve Ukrayna hava sahası kapatılırdı. Bizi duymuyorlar ya da duymak istemiyorlar. NATO’nun bazı üyeleri kendi kendilerini korkutuyorlar." demişti.

Zelenskiy, NATO'ya üye olamayacaklarını duyduklarını ve buna göre yaşamak zorunda olduklarını belirtti.