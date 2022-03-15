Ukrayna lideri Zelenskiy Kanada'ya seslendi

Daha önce Polonya ve İngiltere parlamentolarına da seslenen Zelenskiy'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Şu anda bu şehirler devamlı olarak bombalanıyorlar. Hepimiz Ukrayna'yı korumak ve Rusya'yı durdurmak, Avrupa'yı tehditten kurtarmak için çalışmalıyız. Hastaneleri, okulları, konutları bombalıyorlar. Çocukları öldürüyorlar. Biz sadece adalet istiyoruz.
Sizin desteğiniz hayatları kurtaracaktır. Kanada şu ana kadar çabalara öncülük etti. Diğer ülkelerin de benzeri yapacağını umuyoruz. Desteğinizi istiyoruz. Bütün Ukrayna ya da gerçeğin dostlarından isteğimiz bu. Bizim için hava sahasının kapanması önemli. Umarım bunları anlayabilirsiniz, çabalarınızı ve yaptırımlarınızı arttırabilirsiniz. Rusya'nın savaşına giden her doları bloke edebilirsiniz.
Ukrayna'ya yapılan bu saldırı, Ukrayna halkını ortadan kaldırmaya dönük, tek amaçları bu. Bizim Ukraynalılar olarak yaptığımız her şeyi, geleceğimizi, ulusumuzu yok etmek amacıyla yapılan saldırı. O yüzden sizden ricam çalışmalarınızı durdurmamanız ve barışın tekrar getirilmesi için çabalarınızı arttırmanız.
Savaş karşıtı koalisyona dahil olmanızı ve birlikte başaracağımızı umuyorum. Bu tarihi an, pratik desteğinize ihtiyacımız var. Sizin de attığınız somut adımlarla Ukrayna tarihinin bir parçası olabilirsiniz. Hatırlayın; biz yaşamak istiyoruz, barış istiyoruz. Kanada Parlamentosu'ndaki herkese ve bütün Kanada vatandaşlarına teşekkür ederim. Justin sana da teşekkür ederim. Emin ki birlikte başarılı olacağız, zaferle ayrılacağız, teşekkür ederim."
NATO AÇIKLAMASI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün, Batılı ülkelere sitemde bulunarak, "NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi ve Ukrayna hava sahası kapatılırdı. Bizi duymuyorlar ya da duymak istemiyorlar. NATO’nun bazı üyeleri kendi kendilerini korkutuyorlar." demişti.
Zelenskiy, NATO'ya üye olamayacaklarını duyduklarını ve buna göre yaşamak zorunda olduklarını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!