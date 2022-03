Ukrayna lideri İngiltere parlamentosuna seslendi

HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 13. gününde başkent Kiev'den videokonferans yoluyla Birleşik Krallık parlamentosuna (Avam Kamarası) bağlanan Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkelerini kaybetmek istemediklerini söyledi.

Zelenskiy konuşmasını Ukraynaca gerçekleştirdi ve milletvekillerine İngilizce simultane çeviri yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasında, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşı, "İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki çabalarına benzetti.

"(Savaşın) Birinci gününde sabah 04.00'te seyir füzeleri tarafından saldırıya uğradık. Herkes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm Ukrayna uyandı ve o zamandan beri uyumuyoruz." diyen Zelenskiy, her bir Ukraynalının ülkesi için mücadele verdiğinin altını çizdi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

İngiliz Başbakan Boris Johnson'a Ukrayna'ya destekleri nedeniyle teşekkür eden Zelenskiy, "Rusya'yı 'terörist devlet' olarak tanımlayın. Pes etmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz şair ve yazar William Shakespeare'in Hamlet adlı eserindeki ünlü, "To be or not to be" (olmak ya da olmamak) cümlesini kullanan Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın yardımını istedi.

Zelenskiy, Birleşik Krallık'tan Rusya'ya uygulanan yaptırımların artırılmasını da istedi.

İlk defa bir ülkenin cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık parlamentosuna hitap etti.

JOHNSON: PUTIN BAŞARISIZ OLANA DEK ÇALIŞACAĞIZ

Zelenskiy'nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artıracağını ve Putin'in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.