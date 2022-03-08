Zelenskiy'den yeni açıklama!

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Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım ve Donbas'ının tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz" diyerek yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 13. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikan ABC kanalına özel açıklamalarda bulundu.

ABC'den David Muir'in sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." sözleriyle yanıtladı.

Kremlin'in saldırıları durdurmak talep ettiği şartları hatırlatan Muir, "Kırım'ın ve iki ayrılıkçı bölgenin (Donbas ve Luhansk) tanınmasına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesajınız

nedir?"

"Ben güvenlik garantilerinden bahsediyorum. İşgal edilen ve tanınmayan bölgeleri sadece Rusya tanıyor. Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz. Benim için önemli olan bu bölgelerde Ukrayna ile birlikte yaşamak isteyen insanlar. Bu cevaplaması zor bir soru. Putin'in konuşmaya ve diyaloğa başlamaya hazır olması gerekiyor" yanıtını verdi.

"KİEV'DE KALIYORUM"

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez dün gece başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.

Zelenskiy, "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." dedi.



