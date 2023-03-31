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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avusturya Ulusal Meclisi'ne hitap etti: Muhalefet milletvekilleri salonu terk etti

Avusturya Meclisi'ne videokonferans yoluyla hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşması sırasında FPÖ milletvekilleri oturumu terk etti.

Giriş: 31.03.2023 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avusturya Ulusal Meclisi'ne hitap etti: Muhalefet milletvekilleri salonu terk etti
Zelenskiy konuşurken salonu terk ettiler
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HABERTURK.COM / DHA

Avusturya'da muhalefet partisi Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekilleri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin videokonferans yoluyla Federal Meclis'e yaptığı konuşma sırada oturumu terk etti.

FPÖ Sözcüsü Christian Hafenecker, "Savaş halindeki bir ülkenin başkanının bu şekilde konuşma yapması, daimi tarafsızlığımızın açık bir ihlalidir" dedi.

Zelenskiy'nin mecliste konuşma yapmasının 'tarafsızlık' ilkesine aykırı olduğunu belirten FPÖ Sözcüsü Hafenecker, "Savaş halindeki bir ülkenin başkanının bu şekilde konuşma yapması daimi tarafsızlığımızın açık bir ihlalidir. Bu videokonferans konuşması hiçbir şekilde Ulusal Konsey'in oturumunun bir parçası değildir. Bu olayın tartışmalı olmasının yanı sıra kamu hizmeti yayıncılığı için özellikle de bunun anayasada yer alan daimi tarafsızlıkla çeliştiği göz önünde bulundurulduğunda bu kadar kapsamlı bir bilgilendirme şartı da yoktur" dedi.

PANKART BIRAKTILAR

Zelenskiy'nin konuşmasını protesto eden aşırı sağcılar, mecliste oturdukları yerlere barış ve tarafsızlık yazan pankartlar bıraktı.

Ukraynalı liderin konuşmasının ardından söz alan Avusturyalı milletvekilleri de aşırı sağcı partinin tutumuna tepki göstererek, "FPÖ'nün bu tutumu ile bir kez daha Rusya'nın dostu olduğunu ortaya koyduğunu, yapılan eylemlerin Moskova'nın talebiyle yapıldığını" ileri sürdü.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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