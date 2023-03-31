Zelenskiy konuşurken salonu terk ettiler

FPÖ Sözcüsü Christian Hafenecker, "Savaş halindeki bir ülkenin başkanının bu şekilde konuşma yapması, daimi tarafsızlığımızın açık bir ihlalidir" dedi.

Zelenskiy'nin mecliste konuşma yapmasının 'tarafsızlık' ilkesine aykırı olduğunu belirten FPÖ Sözcüsü Hafenecker, "Savaş halindeki bir ülkenin başkanının bu şekilde konuşma yapması daimi tarafsızlığımızın açık bir ihlalidir. Bu videokonferans konuşması hiçbir şekilde Ulusal Konsey'in oturumunun bir parçası değildir. Bu olayın tartışmalı olmasının yanı sıra kamu hizmeti yayıncılığı için özellikle de bunun anayasada yer alan daimi tarafsızlıkla çeliştiği göz önünde bulundurulduğunda bu kadar kapsamlı bir bilgilendirme şartı da yoktur" dedi.