Ukrayna'da okuyan öğrenciler YÖK'ten çözüm bekliyor

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna topraklarını işgal etmeye başlaması üzerine Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Bu süreçte Ukrayna'da öğrenim gören yaklaşık 5 bin öğrenci için de harekete geçilmişti.
UKRAYNA'DA OKUYAN ÖĞRENCİLERİ NE BEKLİYOR?
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili süreçteki belirsizlik, Ukrayna'da okuyan öğrencileri olumsuz etkiledi. Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yurda döndü; eğitimden geri kalacak öğrencilerin ise bu süreçte ne kadar bekleyeceği bilinmiyor.
Türkiye'den Ukrayna'ya giden öğrencilere danışmanlık yapan ELT Eğitim Danışmanı İsmail Danışman, Ukrayna'dan gelen Türk öğrencilerin eğitimden geri kalacaklarını belirterek, öğrencilerin YÖK'ten, okudukları bölüme Türkiye'de devam etme gibi bir beklentileri olduğunu söyledi.
AB ÜLKELERİNE BÜYÜK BİR ÖĞRENCİ AKIŞI OLABİLİR
Danışman, "AB'nin Ukrayna'dan gelen göçmen öğrencilere kendi üniversiteleri bünyesinde bir dönem veya daha uzun bir süre ücretsiz eğitim vereceğini açıklaması da, Türk öğrencilerin ilgisini çekti" diyerek şunları söyledi: "Konuyla alakalı güncel bir veri yok ancak bu önemli bir konu ve eğer gerçekleşirse AB ülkelerine çok büyük bir akış olacağını düşünüyoruz."
"UKRAYNA'DAN ZİYADE YÖK'TEN BİR BEKLENTİ VAR"
Ukrayna'da okuyacak öğrencilerin durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu söyleyen Danışman, "Bu konuda resmi bilgi verecek kişiler de şu an savaşla meşgul. Ukrayna hükümeti bu konuyla alakalı nasıl bir karar alacak bilinmiyor. Ancak bu dönem tekrarlarının sıkıştırılmış halde verileceği konuşuluyor. Büyük bir mağduriyet var. Öğrenciler bu dönemlerini yakmış durumdalar ve eğitimden geri kalacaklar. Türkiye'deki üniversitelerden bir beklenti var. Ukrayna'da okuyan öğrenciler okudukları bölümlerin aynısına Türkiye'de kabul edilmeyi bekliyor. Şu an Ukrayna'dan ziyade YÖK'ten bir beklenti var. Biz de YÖK'ün konuyla alakalı açıklamasını bekliyoruz."
"UKRAYNA'DAN MEZUN OLANLAR TÜRKİYE'DE DE AB ÜLKELERİNDE DE ÇALIŞABİLİYOR"
Ukrayna'ya giden öğrencilerin en çok tıp, diş hekimliği ve mühendislik bölümlerine başvurduğunu belirten ELT Eğitim Danışmanı İsmail Danışman, "Öğrenciler kendileri için ütopya olan tıp bölümünü çok uygun fiyatlara okuyabiliyor. Yaşam masrafları da Türkiye'den uygun. Öğrencilerimiz için çok cazip oluyor. İkinci olarak son birkaç yıldır tıp, diş hekimliği ve mühendislik gibi bölümleri Ukrayna'da okuyup Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen öğrenciler oluyor. YÖK, Ukrayna'nın diplomasını tanıyor. Ukrayna'da okulu bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüklerinde de denklik başvurusu yapabiliyorlar. Seviye tespit sınavında 100 üzerinden 40 puan aldıklarında da denklik süreci başlıyor. Öğrenciler mavi diploma aldığı için AB ülkelerinde de çalışabiliyor; ancak her ülkenin kendi denklik kriteri var" dedi.
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