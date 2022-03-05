Ukrayna'da neden Türk öğrenciler yoğunlukta?

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna topraklarını işgal etmeye başlaması üzerine Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Bu süreçte Ukrayna'da öğrenim gören çok sayıda Türk öğrenci olduğu görüldü. Resmi rakamlara göre Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kadar Türk öğrenci var.

UKRAYNA'DA EĞİTİME TALEP SON 10 YILDA YÜZDE 500 ARTTI

Türkiye'den Ukrayna'ya giden öğrencilere danışmanlık yapan Everest Eğitim Kurucusu Salih Berkan Ülker, son 10 yılda Türkiye’deki öğrencilerin Ukrayna’daki üniversite eğitimine olan talebinin yüzde 500 oranında arttığını söyledi.

UKRAYNA'DA ÜNİVERSİTELERE GİRMEK İÇİN SINAV GEREKMİYOR

Berkan Ülker, Türk öğrencilerin Ukrayna'yı çok fazla tercih etmesinin en büyük sebebinin Ukrayna'nın herhangi bir baraj koşulu olmadan, üniversite sınavı istemeden öğrencileri üniversitelere kabul etmesi olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ DAHA EKONOMİK

Ukrayna'da üniversite ücretlerinin daha ekonomik olmasının da tercih sebebi olduğunu sözlerine ekleyen Ülker, "Ekonomi, işletme gibi bölümlerin ücretleri 1,500-2,500 dolar arasında iken; Tıp, diş hekimliği gibi bölümlerde ise ücretler 3,000-4,500 dolar arasında değişiklik gösteriyor" dedi.

UKRAYNA'NIN 5 ÜNİVERSİTESİ DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 1000'DE

Ukrayna'da dünya sıralamasında ilk 1000'de olan beş farklı üniversitenin olduğunu kaydeden Ülker, "Bu üniversitelerin kaliteli bir şekilde eğitim vermesi de bunda çok büyük bir faktör" diye konuştu.

TÜRK ÖĞRENCİLER EN ÇOK ODESSA, HARKOV VE KİEV'İ TERCİH EDİYOR

Türk öğrencilerin en fazla Odessa, Harkov ve Kiev şehirlerini tercih ettiğini söyleyen Berkan, "En son Ukrayna'da yaklaşık 5 bin öğrenciden oluşan bir öğrenci topluluğumuz vardı. Savaş başlayınca hepsini tahliye ettik. Harkov'dan trenlerle, Odessa'dan karayolu taşımacılığıyla Romanya, Moldova, Polonya sınırlarından öğrencilerimizi tahliye ederek evlerine ulaştırdık. Şu an yüzde 5-10'luk bir öğrenci kesimi var; tahliyelere rağmen dönmek istemediler. Az da olsa Ukrayna'da kalan öğrencilerimiz var" dedi.

UKRAYNA'NIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

Karazin Kharkiv National University

Dünya sıralamasında 401-410 aralığındadır.

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Dünya sıralamasında 411-420 aralığındadır.

Kiev Politeknik Üniversitesi - Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Dünya sıralamasında 501-550 aralığındadır.

Kharkiv Politeknik Üniversitesi - Kharkiv Polytechnic Institute

Dünya sıralamasında 701-750 aralığındadır.

Sumy State University

Dünya sıralamasında 801-1000 aralığındadır.