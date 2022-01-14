Ukrayna'da bakanlıkların sitelerine siber saldırı

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Ukrayna'da dışişlerinin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle dışişlerinin yanı sıra bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sitelerinin çalışmadığını bildirdi.

Uzmanların sorunu çözmeye çalıştığını belirten Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin de soruşturma başlattığını kaydetti.

AB'DEN KINAMA

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, siber saldırıyı kınadığını söyledi.

Borrell, "Bu saldırının arkasında kimin olduğunu söylemek zor, kanıtımız yok. Tüm kaynaklarımızı Ukrayna için harekete geçireceğiz." dedi.