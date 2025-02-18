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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihinin en istikrarlı futbolcuları arasında - Trabzonspor Haberleri

        Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihinin en istikrarlı futbolcuları arasında

        Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:38
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        Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine geçti!
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        Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Çakır, Bordo Mavili takımla 600'ün üzerinde maçta görev alan Şenol Güneş'in ardından 274 müsabakayla Trabzonspor formasını en fazla giyen ikinci kaleci konumunda bulunuyor.

        2014 yılında A takıma yükselen ve profesyonel kariyerine adım atan Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 10 yılı aşkın süredir Trabzonspor formasıyla sahaya çıkıyor. Hem saha içindeki liderliği hem de kulübe olan bağlılığıyla dikkat çeken Çakır, şimdiden Trabzonspor tarihine adını yazdırdı.

        ŞENOL GÜNEŞ'İN ARDINDAN EN ÇOK FORMA GİYEN KALECİ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolculuk döneminde bordo-mavili takımın kalesini 15 sezon korudu ve 600'ün üzerinde maça çıktı. Güneş, şampiyonluklarla birlikte birçok kupa kaldırdı. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır da Şenol Güneş'in izinde ilerliyor. 274 müsabakada görev alan başarılı eldiven, Güneş'in ardından en çok forma giyen kaleci oldu. Çakır'ı, Onur Recep Kıvrak 251 mücadeleyle takip etti.

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