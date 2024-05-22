Uğurcan Çakır: Kupayı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

Trabzonspor’un milli kalecisi ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, yarın Beşiktaş ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"KUPAYI ALARAK TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Taraftarları mutlu etmek için kupa hedeflerine ulaşmak istediklerini söyleyen Çakır, “Yarın özellikle önce fair-playin konuşulduğu bir maç olur. Çünkü hakemler bu sezon özelinde çok konuşuldu. Beşiktaş büyük bir camia. Çok iyi oyunculara sahipler. Ama biz de Trabzonsor olarak kupayı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bizim bu sezon özelinde sadece kupa ve üçüncülük hedefimiz vardı. Bir nebze olsun kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah futbolun konuşulduğu güzel bir ortam olur ve kazanan taraf biz oluruz” diye konuştu.