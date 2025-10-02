Uğurcan Çakır, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!
Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Sarı-kırmızılıların Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan, performansıyla Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ
Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus), Denzel Dumfries (Inter)
Orta saha: Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal), Nicolas Pepe (Villarreal)
Forvet: Rasmus Hojlund (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid)