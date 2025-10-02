Habertürk
        Uğurcan Çakır, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

        Uğurcan Çakır, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

        Galatasaray'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 18:31 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:31
        Galatasaray forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

        Sarı-kırmızılıların Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan, performansıyla Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ

        Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Savunma: Nuno Mendes (PSG), Eric Dier (Monaco), Federico Gatti (Juventus), Denzel Dumfries (Inter)

        Orta saha: Jens Petter Hauge (Young Boys), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Martin Odegaard (Arsenal), Nicolas Pepe (Villarreal)

        Forvet: Rasmus Hojlund (Napoli), Kylian Mbappe (Real Madrid)

        Habertürk Anasayfa