Survivor Türkiye yarışmasından birincilikle ayrılan isim Uğur Pektaş daha sonralarda dizi sektörüne atılmıştı. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizinde yer alan rol arkadaşı Gamze Özçelik ile bir evlilik gerçekleştiren ve daha sonra ayrılma kararı alan çift bir dönem arka sokaklar dizisine yeniden dönmüşlerdi. Peki adından sıkça söz ettiren Uğur Pektaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Uğur Pektaş biyografisi...

Uğur Pektaş kimdir?

16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu 2005 yılında Survivor Türkiye yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Kariyerine oyunculuk sektörüyle devam eden Pektaş ilk olarak Düşler ve Gerçekler dizisinde Orhan karakteriyle izleyici karşısına geçti. 2006 Yılında Kuşdili adlı dizide oynadı ve uzun dönem Arka Sokaklar dizisinde yer aldı. Aynı dizide beraber oynadığı rol arkadaşı Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünya evine girdi bu evlilikten bir tane oğulları olan çift 2011 yılında ayrılık kararı aldı. Yakışıklı oyuncunun boyu 186 cm'dir.

Uğur Pektaş oynadığı diziler