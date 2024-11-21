Ufuk Uras, Bahçeli ile görüşmesini anlattı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısı gündemdeki yerini korurken, ÖDP’nin kurucuları arasında yer alan Ufuk Uras, Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

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Yarım saat süren görüşmede Bahçeli, Öcalan çağrısının arka planını Uras'a anlattı.

T24'ün haberine göre Uras, görüşmede Bahçeli'nin Öcalan çağrısının öncesine ilişkin kendisine şunları söylediğini aktardı.

Uras, "Sayın Bahçeli, Erdoğan'ın geçen ayın başında kendisine 'Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan' teklifiyle geldiğini aktardı. Sayın Bahçeli bunun üzerine 'Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım' dedi."