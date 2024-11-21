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        Haberler Gündem Politika Ufuk Uras, Bahçeli ile görüşmesini anlattı | Son dakika haberleri

        Ufuk Uras, Bahçeli ile görüşmesini anlattı

        ÖDP'nin kurucuları arasında yer alan Ufuk Uras, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Uras, görüşmede Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı Meclis daveti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın 'Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan' teklifiyle geldiğini aktardı. Bahçeli'nin bunun üzerine 'Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım' dediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:38
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        Ufuk Uras, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
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        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısı gündemdeki yerini korurken, ÖDP’nin kurucuları arasında yer alan Ufuk Uras, Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

        Yarım saat süren görüşmede Bahçeli, Öcalan çağrısının arka planını Uras'a anlattı.

        T24'ün haberine göre Uras, görüşmede Bahçeli'nin Öcalan çağrısının öncesine ilişkin kendisine şunları söylediğini aktardı.

        Uras, "Sayın Bahçeli, Erdoğan'ın geçen ayın başında kendisine 'Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan' teklifiyle geldiğini aktardı. Sayın Bahçeli bunun üzerine 'Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım' dedi."

        Bahçeli’nin neden kendisinin görüşme talebini kabul ettiğine ise Uras şu yanıtı verdi:

        "Niye biz şimdi görüşüyoruz, çünkü siz Soros çocuğu değilsiniz dedi. Siz hocasınız, Meclis’te siyaset yapsınlar diye gruba katkıda bulundunuz, sizi televizyonlardan izliyorum, kendinizi anlatmanıza gerek yok. Bu meseledeki tutumunuzu olumlu buluyorum"

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        #Ufuk Uras
        #devlet bahçeli
        #Son dakika haberler
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