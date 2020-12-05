Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerindeki 500. maçını geride bıraktı.
İlk başantrenörlük deneyimini 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta yaşayan Ufuk Sarıca, 2010-2011 sezonu içinde Anadolu Efes'in başına getirildikten sonra 2011-2012 sezonu bitmeden lacivert-beyazlı ekipten ayrıldı.
2012-2013'te Pınar Karşıyaka'da görev yapmaya başlayan Ufuk Sarıca, kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi. Yeşil-kırmızılı ekiple ilk sezonunda EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükselen Ufuk Sarıca, 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası'nı, 2014-2015 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp, aynı sezon Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
2016-2017 ve 2017-2018'de tekrar Beşiktaş'ta görev alan Ufuk Sarıca bu süreçte A Milli Basketbol Takımı'nın başına getirildi. 2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka'ya dönen tecrübeli başantrenör, ING Basketbol Süper Ligi'nde dünkü Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerinde 500. resmi maçını geride bıraktı.
500 MAÇLIK SÜREÇ
A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'nın başında 500 maçta 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Ufuk Sarıca, Türkiye ligi ve play-off'ta 290, A Mllii Takım'da 45, Avrupa kupalarında 135, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 30 maça çıktı.
UFUK SARICA'NIN MAÇLARI
Ufuk Sarıca'nın bugüne kadar çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|M
|B
|Türkiye Ligi ve play-off
|290
|193
|97
|A Milli Takım
|45
|28
|17
|ULEB Avrupa Kupası
|44
|24
|19
|1
|FIBA Şampiyonlar Ligi
|33
|24
|8
|1
|Türkiye Kupası
|28
|17
|11
|Avrupa Ligi
|25
|9
|16
|EuroChallenge Kupası
|17
|12
|5
|FIBA Avrupa Kupası
|16
|15
|1
|Cumhurbaşkanlığı Kupası
|2
|1
|1
|TOPLAM
|500
|323
|175
|2
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