Son dönemde karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek isyan eden Ufuk Özkan'ın sevenlerini endişelendiren bir iddia ortaya atıldı.

Ekol TV'nin haberine göre; Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Oyuncu, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Öte yandan dün, Ufuk Özkan'ın yapay zekâ ile oluşturulan çocukluk haline sarıldığı bu kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notu ile paylaşması dikkat çekti.