Ufuk Beydemir, İtalya listelerinde

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Dizide şarkıların yayınlanmasıyla birlikte birçok ülkenin yanı sıra özellikle İtalya’da geniş bir hayran kitlesi oluşan Ufuk Beydemir, şarkılarıyla Avrupa, Arap ve Latin Amerika ülkelerindeki müzik listelerine girmişti.

Bir buçuk yıldır İtalya listelerindeki yerini koruyan genç sanatçı, sadece ülkemizde değil, farklı ülkerde de müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

İtalya’nın en prestijli, başarılı reklam ve pr ajanslarından olan Maple Leaf İtalya, genç sanatçı Ufuk Beydemir’i İtalya-Türkiye arasındaki kültür ve sanat köprüsünü daha da kuvvetlendirmek amacıyla, 2021 yılı “Müzik Elçisi” olarak ilan etti.

Gelen davet üzerine Mart 2021’de İtalya'nın başkenti Roma’ya gidecek olan Ufuk Beydemir’e Türk-İtalyan dostluğuna katkılarından dolayı Onur Ödülü verilecek.

Sanatçı aynı zamanda İtalyan basını ile röportajlar yapacak ve İtalyan müzisyenlerle bir araya gelecek. İtalyan hayranlarıyla da buluşacak olan sanatçı, onuruna verilen gala yemeğinde Türk-İtalyan dostluğu ve kurulan kültür köprüsü üzerine bir konuşma yaparak, İtalyan medyası için aynı gece bir de konser verecek.