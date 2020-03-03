Ufka Yolculuk sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2 Mart tarihinde gerçekleştirilen Ufka Yolculuk online sınavında binlerce öğrenci ter döktü. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarını bekliyorlar. Peki Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

UFKA YOLCULUK ONLİNE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ufka Yolculuk online sınav sonuçları www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden 9 Mart Pazartesi saat 20.00'da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK SINAVI ÖDÜLLERİ NELER?