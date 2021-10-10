İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçında Belçika'yı 2-1 yendi ve bronz madalya kazandı. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 46'da Barella 65'te ise penaltıdan Berardi kaydetti. Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Belçika'da 90 dakika süre alırken maçın sonucunu ise 86'da De Ketelaere söyledi.

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