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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Portekiz- Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Portekiz- Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Danimarka< ile karşı karşıya geliyor. Parken'de oynanan maçta Danimarka, Portekiz'i 1-0 yenmeyi başardı. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak rövanş öncesinde Portekiz'in yarı finale yükselmesi için en az iki farkla galip gelmesi gerekiyor. Portekiz'in 1 farkla maçı kazanması durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de taraflar birbirine üstünlük sağlayamazsa seri penaltı atışları yapılacak. Peki, Portekiz- Danimarka rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Portekiz- Danimarka karşılaşmasının tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:18
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        • 1

          Portekiz- Danimarka maçı için geri sayım başladı. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak mücadele öncesinde Portekiz- Danimarka rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Danimarka'da oynanan mücadele 1-0 Danimarka'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Peki, Portekiz- Danimarka maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          PORTEKİZ- DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

          Portekiz- Danimarka çeyrek final rövanşı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak.

        • 3

          PORTEKİZ- DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Heyecanla beklenen rövanş karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          PORTEKİZ MUHTEMEL 11

          Costa, Dalot, Silva, Dias, Nuno Mendes, Joao Neves, Bernardo Silva, Neto, Fernandes, Leao, Ronaldo

        • 5

          DANİMARKA MUHTEMEL 11

          Schemeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Nörgaard, Höjbjerg, Eriksen, Isaksen, Damsgaard, Höjlund

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