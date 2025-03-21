UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Portekiz- Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Danimarka< ile karşı karşıya geliyor. Parken'de oynanan maçta Danimarka, Portekiz'i 1-0 yenmeyi başardı. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak rövanş öncesinde Portekiz'in yarı finale yükselmesi için en az iki farkla galip gelmesi gerekiyor. Portekiz'in 1 farkla maçı kazanması durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de taraflar birbirine üstünlük sağlayamazsa seri penaltı atışları yapılacak. Peki, Portekiz- Danimarka rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Portekiz- Danimarka karşılaşmasının tarihi ve maç saati...
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Portekiz- Danimarka maçı için geri sayım başladı. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak mücadele öncesinde Portekiz- Danimarka rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Danimarka'da oynanan mücadele 1-0 Danimarka'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Peki, Portekiz- Danimarka maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
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PORTEKİZ- DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz- Danimarka çeyrek final rövanşı 23 Mart Pazar günü 22.45'te oynanacak.
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PORTEKİZ- DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen rövanş karşılaşması dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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PORTEKİZ MUHTEMEL 11
Costa, Dalot, Silva, Dias, Nuno Mendes, Joao Neves, Bernardo Silva, Neto, Fernandes, Leao, Ronaldo
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DANİMARKA MUHTEMEL 11
Schemeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Nörgaard, Höjbjerg, Eriksen, Isaksen, Damsgaard, Höjlund