UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş: Portekiz- Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz- Danimarka maçı için geri sayım başladı. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak mücadele öncesinde Portekiz- Danimarka rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Danimarka'da oynanan mücadele 1-0 Danimarka'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Peki, Portekiz- Danimarka maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...