UEFA ülke puanı klasmanındaki tırmanışımız devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamlarken Trabzonspor ise Ferencvaros'u 1-0 mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti ve UEFA Konferans Ligi play-off'larına kaldı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor ise gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kaldı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...