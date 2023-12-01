UEFA ülke puanı sıralaması
Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti. Son 9 maçtaki 1 galibiyet 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki rahat konumumuzu da sıkıntıya soktu. İşte 5. haftanın ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralaması
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
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Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz ekibi Manchester United ile evinde 3-3 berabere kaldı.
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Daha önce gruptan çıkma şansını kaybeden UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 mağlup oldu ve hüsran yaşadı.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe ise tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.
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Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti.
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Son 9 maçtaki 1 galibiyet 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki rahat konumumuzu da sıkıntıya soktu.
5. haftanın ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:
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12. İSVİÇRE: 31.775
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11. ÇEKYA: 31.800
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10. İSKOÇYA: 33.650
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9. TÜRKİYE: 35.600
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8. BELÇİKA: 44.200
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7. PORTEKİZ: 51.316
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6. HOLLANDA: 59.300
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5. FRANSA: 59.664
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4. ALMANYA: 79.909
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3. İTALYA: 80.998
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2. İSPANYA: 84.739
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1. İNGİLTERE: 98.678
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
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SENEYE İKİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde; 2024/25 sezonunda ülkemizden toplam 5 takımın Avrupa kupalarına katılacağını açıkladı. Türkiye, geçen sezonu ilk 15 içinde tamamladığı için; takım sayısını yeniden 5'e çıkardı. Böylece ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bir takım gidecek.
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