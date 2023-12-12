Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nden devam eden temsilcilerimiz ülke puanına katkı vermeye devam ediyor. Beşiktaş Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlarla Avrupa'ya veda ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. UEFA ülke puanı sıralaması bilindiği gibi kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada ve kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanında son durum...