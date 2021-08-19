Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Rövanşlarının 24-25 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz) - PSV (Hollanda): 2-1

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan): 3-2