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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor! - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak. Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında yarın Barcelona'yı ağırlayacak. Yarı finalin diğer ayağında ise ilk maçı 1-0 kazanan Paris Saint-Germain, Çarşamba günü Arsenal'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:26
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        Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda finalistler, yarın ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında yarın İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlayacak.

        Yarı finalin diğer ayağında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal'ı Parc des Princes'te konuk edecek.

        Müsabakalar TSİ 22.00'de başlayacak.

        "Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

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