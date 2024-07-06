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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası UEFA'nın çifte standardı: Melih kararına Marca bile siyasi dedi! - Futbol Haberleri

        UEFA'nın çifte standardı: Melih kararına Marca bile siyasi dedi!

        UEFA, futbolcuların siyasi ve ideolojik davranışlarına genellikle para cezası verirken, Türkiye milli futbolcusu Merih Demiral'a bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza verdi. UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezanın 'tamamen siyasi' sebeplerden kaynaklandığını, İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca da kabul etti. İşte Avrupa medyasının diğer önde gelen kuruluşlarının olayla ilgili başlık ve yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:32
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        • 1

          UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

        • 2

          JUDE BELLINGHAM'A ERTELEMELİ BİR MAÇ CEZA

          UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), EURO 2024'te gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı ise temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin euro para ve ertelemeli olarak bir UEFA müsabakasından men cezasına çarptırdı.

        • 3

          İngiltere Futbol Federasyonuna da taraftarının çıkardığı kargaşa nedeniyle 10 bin, havai fişek yakıldığı için de bin euro para cezası verildi.

          İngiliz futbolcu Jude Bellingham’ın Slovakya maçından sonra edep yerini tribünlere göstermesi ile Merih’in hareketini karşılaştıran ve Bellingham’ın para cezasına çarptırılmasını hatırlatan Marca, “Bellingham ile Demiral. İki farklı sevinç iki farklı yaptırım. Sebebi tamamen siyasi” ifadelerini kullandı.

        • 4

          UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık cezanın ‘tamamen siyasi’ sebeplerden kaynaklandığını, İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca da kabul etti.

        • 5

          Avrupa medyasının diğer önde gelen kuruluşlarının olayla ilgili başlık ve yorumları şöyle:

        • 6

          La Gazzetta dello Sport: Demiral en güzel günü mahvetti. Bozkurt işareti Merih Demiral’a pahalıya patladı. UEFA finale kadar Türk oyuncuyu diskalifiye etti.

        • 7

          AS: Demiral, Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra ülkesinin aşırı sağıyla ilişkilendirilen Bozkurt işaretiyle sevinç yaşadı. Türkiye cezaya tepki gösterdi.

        • 8

          The Sun: Türkiye defans oyuncusu Merih Demiral, Avusturya karşılaşmasındaki tartışmalı Bozkurt selamı için iki maçlık ceza aldı

        • 9

          Bild: UEFA, Türkiye’nin yıldızı Merih Demiral’ı cezalandırdı.

        • 10

          L’Equipe: Avusturya karşısında yaptığı kutlama sonrası Demiral’a UEFA’dan 2 maç ceza.

        • 11
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