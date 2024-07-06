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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Kadını darp edeni dövmüştü! O genç konuştu | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!

        Diyarbakır'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Aysun A.'yı sokak ortasında tekme ve yumrukla döven Mehmet Ç.'yi darp ederek etkisiz hale getiren 18 yaşındaki Ali Fırat Arzu, o anları anlattı. Ali Fırat Arzu, "Kadını dövdüğünü gördüm. Kim benim yerimde olsa aynısını yapardı. Ailem de 'İyi yapmışsın' dedi. Dersini alsın, diye ben de ona vurdum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 08:22 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:38
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        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
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        Diyarbakır'da kan donduran olay, 1 Temmuz’da öğle saatlerinde Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde sokakta yaşandı.

        Mehmet Ç., sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı Aysun A.’yı darp etmeye başladı.

        ADAMI YUMRUKLA DURDURDU

        Kadını peş peşe yumruklayan Mehmet Ç.’yi görenler olaya tepki gösterdi. Müdahale eden kalabalıktan Ali Fırat Arzu, Mehmet Ç.’yi yumruklayarak durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, Aysun A.’yı ve Mehmet Ç.’yi emniyete götürdü.

        KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Aysun A., kendisini darp eden Mehmet Ç.’den şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi. Mehmet Ç. ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        "KADIN SAVUNMASIZDI GURURUMA YEDİREMEDİM"

        Mehmet Ç.’yi etkisiz hale getiren Ali Fırat Arzu, evine giderken olayı gördüğünü söyleyerek, “Birden bakınca kadını dövdüğünü gördüm. Ben de müdahale etmeye gittim. Kadını yumrukluyordu ve şiddet uyguluyordu. Kadını savunmasız gördüm, gururuma yediremedim.

        "KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

        Herkesin bunu yapacağını düşünüyorum. Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Ailem de ‘İyi yapmışsın’ dedi. ‘Kadına şiddete hayır’ diye müdahale ettim, kurtardım. Elimden geleni yaptım. Kadına 10’a yakın darbe vurdu. Dersini alsın diye ben de ona vurdum” diye konuştu.

        Esnaf Yahya Aslan ise olay nedeniyle üzüldüklerini belirterek, “Böyle olaylar bir daha ne Çınar’da ne de hiçbir yerde yaşanmasın. Gerçekten üzüldüm. Yapılacak hareketler değildi. Kadına şiddete son verilmesi lazım. Böyleleri cezasız kalmasın, bu şekilde umut ediyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

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