Diyarbakır'da kan donduran olay, 1 Temmuz’da öğle saatlerinde Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde sokakta yaşandı.

Mehmet Ç., sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı Aysun A.’yı darp etmeye başladı.

Kadını peş peşe yumruklayan Mehmet Ç.’yi görenler olaya tepki gösterdi. Müdahale eden kalabalıktan Ali Fırat Arzu, Mehmet Ç.’yi yumruklayarak durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, Aysun A.’yı ve Mehmet Ç.’yi emniyete götürdü.

Aysun A., kendisini darp eden Mehmet Ç.’den şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi. Mehmet Ç. ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

Herkesin bunu yapacağını düşünüyorum. Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Ailem de ‘İyi yapmışsın’ dedi. ‘Kadına şiddete hayır’ diye müdahale ettim, kurtardım. Elimden geleni yaptım. Kadına 10’a yakın darbe vurdu. Dersini alsın diye ben de ona vurdum” diye konuştu.

Esnaf Yahya Aslan ise olay nedeniyle üzüldüklerini belirterek, “Böyle olaylar bir daha ne Çınar’da ne de hiçbir yerde yaşanmasın. Gerçekten üzüldüm. Yapılacak hareketler değildi. Kadına şiddete son verilmesi lazım. Böyleleri cezasız kalmasın, bu şekilde umut ediyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz” ifadelerini kullandı.