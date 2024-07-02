Diyarbakır'da olay, dün öğle saatlerinde Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, sokak ortasında dini nikahlı eşini darp etmeye başladı.

DHA'da yer alan habere göre kadını peş peşe yumruklayan erkeği görenler olaya tepki gösterdi. Müdahale eden kalabalıktan ismi öğrenilemeyen bir kişi, dayakçı kocayı yumruklayarak durdurdu.

KADIN SIĞINMA EVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını ve eşini emniyete götürdü. İsmi açıklanmayan kadın, kocasından şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Koca ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sokak ortasındaki dayakçı kocanın eşinin darp etmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.