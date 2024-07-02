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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da eşini döven adamı vatandaş feci darp etti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!

        Diyarbakır'da, dini nikahlı eşini sokak ortasında tekme ve yumruk darbeleriyle döven bir erkek, çevredekiler tarafından darp edildi. Kurtarılan kadın, kendi isteğiyle sığınma evine gönderilirken, şikayetçi olmaması üzerine kocası savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan darp anı ise kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 08:26 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:23
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        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
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        Diyarbakır'da olay, dün öğle saatlerinde Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, sokak ortasında dini nikahlı eşini darp etmeye başladı.

        DAYAKÇI KOCAYI YUMRUKLADI

        DHA'da yer alan habere göre kadını peş peşe yumruklayan erkeği görenler olaya tepki gösterdi. Müdahale eden kalabalıktan ismi öğrenilemeyen bir kişi, dayakçı kocayı yumruklayarak durdurdu.

        KADIN SIĞINMA EVİNE GÖNDERİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını ve eşini emniyete götürdü. İsmi açıklanmayan kadın, kocasından şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Koca ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sokak ortasındaki dayakçı kocanın eşinin darp etmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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