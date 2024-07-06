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        Haberler Dünya İran'da Pezeşkiyan önde | Dış Haberler

        Son dakika haberi İran'da Pezeşkiyan önde

        İran'da 14üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda sandıklardan alınan ilk resmi olmayan sonuçlara göre reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar aday Said Celili'nin önünde bulunuyor. Reuters haber ajansına konuşan İranlı bir kaynak, "Pezeşkiyan şu ana kadar sayılan oylara göre Celili'nin çok önünde" dedi.

        Giriş: 06.07.2024 - 01:54 Güncelleme: 06.07.2024 - 01:54
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        İran'da Pezeşkiyan önde
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