Haftanın Kitapları

NASIL YAKALARSIN?

(Adam Wallace)



The New York Times’ın çok satanlar listesinde yer alan 'Nasıl Yakalarsın' serisinin iki yeni kitabı, Mundi Çocuk etiketiyle raflarda! Adam Wallace'ın yazdığı Bir Canavarı Nasıl Yakalarsın ve Bir Denizkızını Nasıl Yakalarsın kitapları, heyecanlı konuları ve Andy Elkerton’un birbirinden renkli çizimleriyle çocuklara keyifli okuma sunuyor. Cesur ve genç bir ninja, her gece korkutucu bir canavarla tanışmak için dolaba giriyor. Ama anlaşılan bu canavar pek de korkunç değil. Belki de kahramanımız tuhaf bir arkadaş edinmek üzeredir… Bir Canavarı Nasıl Yakalarsın, işte bu genç ninja ile “canavar”ın arkadaşlığa dönüşen tanışma hikâyesini anlatıyor. Bir Denizkızını Nasıl Yakalarsın ise, okurları eğlenceli bir sualtı macerasına çıkarıyor: “Geçen hafta bir denizkızı gördüm. Son derece ciddiyim! Onu yakalamayı o kadar çok istiyorum ki... Hem böylelikle arkadaş olabiliriz.” Aynalar, taçlar ve incilerle dolu bu denizaltı serüvenini keşfetmeye hazır olun...