Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sanatın en büyük gizemi: Resimlerdeki gözler neden bizi takip ediyor gibi hissederiz? İşte nedenİ!

        Sanatın en büyük gizemi: Resimlerdeki gözler neden bizi takip ediyor gibi hissederiz?

        Resimlerdeki gözlerin sizi takip ediyormuş gibi hissettirdiği anlar, sanatın en büyüleyici gizemlerinden biridir. Bu fenomenin ardında yatan psikolojik nedenler, insanların algı ve dikkat mekanizmalarıyla yakından ilişkilidir. Bu ilginç durum, sanat eserlerine derinlik katarken izleyicilerde merak uyandırır. Peki, neden bazı gözler her zaman sizinle göz teması kurar gibi görünür? İşte nedeni!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir tabloya baktığınızda, resimdeki gözlerin sizi izliyormuş gibi hissettirdiği oldu mu? Bu tuhaf ama büyüleyici duygu, sanatın en gizemli yanlarından biridir ve arkasında karmaşık psikolojik etkenler vardır. İnsan beyninin görsel algı süreçleri, bu illüzyonun temelini oluşturur ve izleyicilerde derin bir etki bırakır. İşte detaylar...

        • 2

          PERSPEKTİF İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ

          Ressamlar perspektif tekniğini keşfedene kadar nesnelerin birbirlerine uzaklıklarını yansıtmak için yükseklik ve genişlikten faydalanıyordu. Tıpkı Eski Mısır dönemine ait resimlerde olduğu gibi. Ancak perspektif kullanılmaya başlandıktan sonra resimlere derinlik verme tekniği değişti.

        • 3

          ASIL NEDEN IŞIK VE GÖLGE

          Rayların uzayıp gittiğini göstermek için tek bir noktada birleşiyor gibi birbirlerine yaklaştırarak çizmek bunun bir örneği. Resimde derinliği sağlayan diğer bileşenler ise ışık ve gölge. Resimde bir ışık kaynağı varsa, daha karanlık olan nesnelerin ışıktan daha uzakta olduğunu anlarız.

        • 4

          AMAÇLARI GERÇEKMİŞ GİBİ GÖSTERMEK

          Ressamlar perspektifle birlikte ışık ve gölge oyunlarını kullanarak resimlerin sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlar. Oysa ki üzerine resim yapılan yüzey iki boyutludur. Diğer bir ifadeyle üç boyutlu dünya iki boyutlu kâğıt üzerine aktarılır ve bu yapılırken optik bir yanılsama yaratılır.

        • 5

          "PERSPEKTİF SABİTTİR"

          Resimde kullanılan ışık, gölge ve perspektif sabittir. Yani ressam doğrudan karşıya bakan birini çizdiğinde siz hangi açıdan bakarsanız bakın resimdeki kişiyi tam karşınızdaymış gibi görür, onun size baktığını düşünürsünüz. Ancak aynı şeyi karşınızda gerçek bir insan varken denediğinizde resimdeki bu yanılsama gerçekleşmez.

        • 6

          BUNU KENDİNİZ DE DENEYEBİLİRSİNİZ!

          Örneğin bir arkadaşınızdan sabit durmasını ve hep karşıya bakmasını isteyin. Siz de bu sırada konumunuzu sürekli değiştirerek onun gözlerine bakın. Resimde yaşadığınız durum gerçekleşmiyor değil mi?

        • 7

          Bunun nedeni üç boyutlu bir görüntüye bakıyor olmanız ve resimdeki sabitliğin aksine siz konumunuzu değiştirdikçe perspektif, ışık ve gölgenin de değişiyor olmasıdır.

          Kaynak: Tübitak

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Habertürk Anasayfa