İbrahim Yıldız yazdı: Hollanda'yı nasıl yeneriz?

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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynayacağımız Hollanda maçı, tüm ülkeyi olduğu gibi Avrupa’da yaşayan yurttaşlarımızı da fazlasıyla heyecanlandırıyor.

Çeyrek final öncesi Merih Demiral’a verilen 2 maçlık ceza herkesi üzdü. Avusturya karşılaşmasının yıldızı olan Merih attığı iki golle adından söz ettirmişti. Merih’in yokluğu takımımız adına büyük eksiklik olacak şüphesiz.

UEFA’nın ceza kararı doğal olarak çok eleştiriliyor. Aynı UEFA daha önce Sırp ve Arnavut oyuncuların bu tür “ideolojik” davranışlarına para cezası vermişti. Yine bu turnuva da İngiliz futbolcu Bellingham’a yaptığı etik dışı davranış nedeniyle para ve ertelemeli maç cezası verildi.

UEFA’nın aldığı karar çifte standart diye eleştirildi. Şampiyonanın en renkli takımı olan Türkiye’ye büyük haksızlık olarak yorumlandı. Futbol Federasyonu kurallar gereği bir üst mahkemeye gidemedi. Bu nedenle karar kesinleşti. Merih, bu akşam oynanacak Hollanda karşısında forma giyemeyecek.

Milli Takımımız farklı sistemlerle oynayan takımlarla karşılaştı. Gürcistan, Portekiz, Çekya ve Avusturya. Çekya ile Avusturya güce dayalı, uzun top oynayan takımlar. Teknik direktör Montella her iki takıma karşı özellikle Avusturya maçında tam anlamıyla İtalya’ya özgü bir savunma anlayışı uygulattı.

Şimdi, karşımızda teknik bir takım var. Hollanda ayağa çabuk oynamayı ve kanatları etkin kullanmayı en iyi yapan ekiplerden birisi. Özellikle sağ kanatta yer alan Gakpo’nun getirdiği toplar tehlikeli oluyor. İdeal bir santrforları yok. Ancak, ceza sahası içerisinde top kaybetmiyorlar. Ofansif güçleri çok yüksek. Bunun en iyi göstergesi Romanya karşısında son anlarda sergiledikleri mücadele. Hollanda’nın teknik direktörü Koeman, klasik bir dizilişle maçlara çıkıyor. 4-3-3 dizilişini hiç değiştirmedi. Koeman’ın bu taktiğindeki en önemli ayrıntı orta sahanın güçlü oluşu. Simons ve Schouter takımın iki dinamosu. Oyunu yönlendirdikleri gibi savunmayı da yalnız bırakmıyorlar. Schouter bu anlamda rakiplerine göz açtırmıyor. Rakibimizin beyni Simons. Bu oyuncuya iyi markaj yapabilirsek pozisyona girmelerini engelleriz. Üretim olarak sıkıntıya düşerler.

Savunmaya yine çok iş düşecek. Bu kez Ferdi’den çok şey bekliyoruz. Şimdiye dek harika bir performans sergiledi. Bu kez karşısında Hollanda’ın her şeyi Gakpo var. Ferdi, bu oyuncuyu durdurabilirse rakibimize gol şansı vermeyiz. Her iki takımın en güçlü yanı ise kaleciler. Mert Günok, Avusturya karşısında yaptığı muhteşem kurtarışla efsaneler arasına adını yazdırdı. Turnuva süresince yaptığı 12 kurtarışla başarılı bir istatistik yakaladı. Hollanda kalecisi Verbruggen’de kurtarışları ile dikkat çeken bir kaleci. O da 13 kurtarışla turnuvanın en iyileri arasında yer aldı.

Avusturya maçında 60 dakika güçlü bir oyun oynadık. Takım olarak müthiş bir disiplin ve yardımlaşma vardı. Bugün aynı mücadeleyi göstereceğimizden şüphe yok. Karmaşık bir maç olacak. Montella, değişik bir taktikle hepimizi şaşırtacak diye düşünüyorum. Hakan’ın oynayacak olması nedeniyle Arda’ya farklı bir görev verebilir. Şurası bir gerçek ki, rakibi iyi analiz edebilirsek istediğimiz sonucu alabiliriz. Hollanda’nın en güçlü yanı olan orta sahasına oynama şansı vermeyerek maçı kendi lehimize çevirebiliriz. Hollanda’yı elersek final oynama şansımız yüksek…

TURNUVAYA TÜRK DAMGASI Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Milli Takımımız en çok ilgi gören takım oldu. Bunun dışında İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın ile, Almanya takımının iki Türk oyuncusu da turnuvaya damga vurdular. Kaptan İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya takımının vazgeçilmezleri. Hakemimiz Halil Umut Meler’i de unutmamak gerekir. Yönettiği maçlarda başarılı performans sergiledi.