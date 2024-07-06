Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İbrahim Yıldız yazdı: Hollanda'yı nasıl yeneriz? - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Hollanda'yı nasıl yeneriz?

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak. Peki A Milli Takım'ın ve Hollanda'nın bu maçta güçlü ve zayıf yanları neler? A Milli Takım, Hollanda'yı nasıl yener? Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadele öncesi iki takımı değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 10:35 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynayacağımız Hollanda maçı, tüm ülkeyi olduğu gibi Avrupa’da yaşayan yurttaşlarımızı da fazlasıyla heyecanlandırıyor.

        Çeyrek final öncesi Merih Demiral’a verilen 2 maçlık ceza herkesi üzdü. Avusturya karşılaşmasının yıldızı olan Merih attığı iki golle adından söz ettirmişti. Merih’in yokluğu takımımız adına büyük eksiklik olacak şüphesiz.

        UEFA’nın ceza kararı doğal olarak çok eleştiriliyor. Aynı UEFA daha önce Sırp ve Arnavut oyuncuların bu tür “ideolojik” davranışlarına para cezası vermişti. Yine bu turnuva da İngiliz futbolcu Bellingham’a yaptığı etik dışı davranış nedeniyle para ve ertelemeli maç cezası verildi.

        UEFA’nın aldığı karar çifte standart diye eleştirildi. Şampiyonanın en renkli takımı olan Türkiye’ye büyük haksızlık olarak yorumlandı. Futbol Federasyonu kurallar gereği bir üst mahkemeye gidemedi. Bu nedenle karar kesinleşti. Merih, bu akşam oynanacak Hollanda karşısında forma giyemeyecek.

        Milli Takımımız farklı sistemlerle oynayan takımlarla karşılaştı. Gürcistan, Portekiz, Çekya ve Avusturya. Çekya ile Avusturya güce dayalı, uzun top oynayan takımlar. Teknik direktör Montella her iki takıma karşı özellikle Avusturya maçında tam anlamıyla İtalya’ya özgü bir savunma anlayışı uygulattı.

        Şimdi, karşımızda teknik bir takım var. Hollanda ayağa çabuk oynamayı ve kanatları etkin kullanmayı en iyi yapan ekiplerden birisi. Özellikle sağ kanatta yer alan Gakpo’nun getirdiği toplar tehlikeli oluyor. İdeal bir santrforları yok. Ancak, ceza sahası içerisinde top kaybetmiyorlar. Ofansif güçleri çok yüksek. Bunun en iyi göstergesi Romanya karşısında son anlarda sergiledikleri mücadele.

        Hollanda’nın teknik direktörü Koeman, klasik bir dizilişle maçlara çıkıyor. 4-3-3 dizilişini hiç değiştirmedi. Koeman’ın bu taktiğindeki en önemli ayrıntı orta sahanın güçlü oluşu. Simons ve Schouter takımın iki dinamosu. Oyunu yönlendirdikleri gibi savunmayı da yalnız bırakmıyorlar. Schouter bu anlamda rakiplerine göz açtırmıyor. Rakibimizin beyni Simons. Bu oyuncuya iyi markaj yapabilirsek pozisyona girmelerini engelleriz. Üretim olarak sıkıntıya düşerler.

        Savunmaya yine çok iş düşecek. Bu kez Ferdi’den çok şey bekliyoruz. Şimdiye dek harika bir performans sergiledi. Bu kez karşısında Hollanda’ın her şeyi Gakpo var. Ferdi, bu oyuncuyu durdurabilirse rakibimize gol şansı vermeyiz.

        Her iki takımın en güçlü yanı ise kaleciler. Mert Günok, Avusturya karşısında yaptığı muhteşem kurtarışla efsaneler arasına adını yazdırdı. Turnuva süresince yaptığı 12 kurtarışla başarılı bir istatistik yakaladı. Hollanda kalecisi Verbruggen’de kurtarışları ile dikkat çeken bir kaleci. O da 13 kurtarışla turnuvanın en iyileri arasında yer aldı.

        Avusturya maçında 60 dakika güçlü bir oyun oynadık. Takım olarak müthiş bir disiplin ve yardımlaşma vardı. Bugün aynı mücadeleyi göstereceğimizden şüphe yok. Karmaşık bir maç olacak. Montella, değişik bir taktikle hepimizi şaşırtacak diye düşünüyorum. Hakan’ın oynayacak olması nedeniyle Arda’ya farklı bir görev verebilir. Şurası bir gerçek ki, rakibi iyi analiz edebilirsek istediğimiz sonucu alabiliriz. Hollanda’nın en güçlü yanı olan orta sahasına oynama şansı vermeyerek maçı kendi lehimize çevirebiliriz.

        Hollanda’yı elersek final oynama şansımız yüksek…

        TURNUVAYA TÜRK DAMGASI

        Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Milli Takımımız en çok ilgi gören takım oldu. Bunun dışında İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın ile, Almanya takımının iki Türk oyuncusu da turnuvaya damga vurdular. Kaptan İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya takımının vazgeçilmezleri. Hakemimiz Halil Umut Meler’i de unutmamak gerekir. Yönettiği maçlarda başarılı performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa