Adana’da bir lisenin Adalet Bölümü’nde öğrenim gören B.I. (18), 2022 yılının Eylül ayında Adana 4'üncü Çocuk Mahkemesi hakimi A.E.'nin (36) yanında staj yapmaya başladı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Adana Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanarak, hakim hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"PERDELERİ KAPATTI"

Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen mağdur B.I., "Staj yaptığım bir gün odasında çok güzel olduğumu söyledi. Daha sonra konu yüzmeye geldi, yüzmeyi sevdiğimi söyleyince bana yüzerken videom olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim. Sonra konu birden alkole geldi. Biraz daha konuştuktan sonra bana dans etmeyi sevip sevmediğimi sordu. Ben dans etmeyi bilmediğimi söyledim. Daha sonra perdeleri kapattı. Ben ayağa kalktım, ayaktayken 'gel dans edelim' dedi. Ben bilmediğimi söyledim. Elini elime koydu ve diğer elini de belime koydu. Dans sırasında bana 6-7 kez değdi. Dudağımı öpmek istedi, ben geri çekildim. Rahatsız olduğumu, gitmek istediğimi söyledim. O esnada ellerimin ikisini de tutarak öptü. Kendimi geri çektim ve çıktım" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Hakim A.E., iddianamedeki ifadesinde suçlamayı reddederken, B.I.'nın hakimin odasından panik halde hızla çıkıp yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de delil olarak yer aldı. Mağdur kızın telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda olay gününden sonraki gün hakim A.E.'nin 'Bugün geldin mi adliyeye, her şey yolunda mı?' şeklinde mesaj gönderdiği ve cevapsız aramaları olduğu belirtildi.