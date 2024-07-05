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        Haberler Gündem İstanbul'da göktaşı görüntülendi!

        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!

        İstanbul'da gözlemlenen göktaşı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, vatandaşlar göktaşının düşüşünü heyecanla izledi. Göktaşı Sakarya'nın Sapanca ilçesinden de gözlemlendi. Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 23:39 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:40
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        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
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        İstanbul’da gökyüzünde gözlemlenen bir göktaşı (meteor) şehrin çeşitli bölgelerinde vatandaşların ilgisini çekti.

        Vatandaşlar göktaşının hareketini cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı. Göktaşının nereye düştüğü henüz belirlenemese de, benzer bir göktaşı olayının Ankara semalarında da görüldüğü bildirildi.

        SAPANCA SEMALARINDAN DA GÖRÜLDÜ

        İstanbul semalarında saat 20.30 civarında görülen yurttaşlar arasında büyük merak uyandırdı.

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        İstanbul'a yakın çevre illerin bazılarından da görülen göktaşı, Sapanca semalarında da gözlemlendi. Gökyüzünde beliren bu esrarengiz ışığın ne olduğu merak konusu oldu.

        TÜRK UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA

        Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA), sosyal medya hesabı X'ten, bu gece ülkenin çeşitli noktalarından izlenen meteor olayına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

        Söz konusu meteorun heyecana neden olduğu ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renklerin gök taşının kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi etmenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği aktarıldı.

        Paylaşımda, meteorlara dair şu detaylara yer verildi:

        "Kimyasal bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum ise mor renk meydana getirebilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

        Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

        Atmosfer koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

        Meteoridin boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."

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