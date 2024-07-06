REKLAM advertisement1

Adana'da olay, 4 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent-Pekmezli Mahallesi’nde meydana geldi.

KADIN AİLESİNİN EVİNE DÖNDÜ DHA'da yer alan habere göre eşi Faruk Soyyiğit’in (33) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı T.S., bir süre önce ailesinin evine döndü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ T.S.’nin tatil için Adana’ya gelen oto galerici kardeşi Mehmet Kuş (27), durumu konuşmak için eniştesi Soyyiğit’i yanına çağırdı. Boş bir arsada buluşan Soyyiğit ile Kuş arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLA VURUP KAÇTI Kuş, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Faruk Soyyiğit’i karnından vurup, kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Faruk Soyyiğit kurtarılamadı.

MAKTULÜN 20 SUÇ KAYDI ÇIKTI Yapılan çalışmada Soyyiğit’in, ‘cinsel istismar’, ‘hırsızlık’, ve ‘kasten yaralama’ gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Kuş’u Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde sokakta yürürken yakaladı. "ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU" Emniyete götürülen Mehmet Kuş ifadesinde, “Ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.