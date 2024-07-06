Fotoğraflarla: Birleşik Krallık'ta Başbakanlık Ofisi'nin değişmeyen ismi kedi Larry

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Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu. Altıncı başbakanını ağırlayan kedi Larry ise ofisin değişmeyen ismi olarak kaldı.

Larry, Başbakan'ın kedisi ve bugüne kadar David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a eşlik etti.

Kabine Ofisi tarafından Farelerden Sorumlu Genel Müdür unvanı verilen Larry, yıllardır Başbakanlık Ofisinde hareketli saatlerin yaşandığı dönemlerde ofis önünde bekleyenlerin ilgi odağı olmaya devam etti.

Başbakanlık Ofisi'ninin 2011 yılında Londra'daki bir barınaktan sahiplendiği Larry'nin burada geçirdiği 13 yıl renkli karelere sahne oldu.

Larry ilk sahiplenildiğinde yalnızca dört yaşındaydı. Başbakanlık Ofisi'nin web sayfasına göre günlerini, 'eve gelen misafirleri selamlamak, güvenlik görevlilerini denetlemek ve antika mobilyaların uyuklama kalitesini test etmek' ile geçiriyordu. EPA Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko (önde sağda) ve eşi Inna Prystaiko (önde solda), İngiliz ve Ukraynalı askerler ve sanatçılardan oluşan bir heyetin Birleşik Krallık Başbakanını ziyareti sırasında Larry ile tanışıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıldönümü, 24 Şubat 2023.

Getty Images Birleşik Krallık'ın yeni Dışişleri Bakanı David Cameron ile Kasım ayında tanışmasından bir süre sonra Larry, ofisin dışındaki Noel ağacının yanında duruyor, 5 Aralık 2023. EPA Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Liz Truss (solda), Danimarka Başbakanı Mette Frederikson'u (sağda) karşılarken dikkatleri bir an Larry'ye kayıyor, 1 Ekim 2022.

Reuters Larry, Birleşik Krallık'ın eski başbakanı Theresa May'in kullandığı makam araçlarından birinin üzerinde, Eylül 2016. Getty Images Larry, Barack Obama ile 2011 yılında Başbakanlık Ofisi ziyareti sırasında tanıştı. Eski Başbakan David Cameron, BBC'ye Larry'nin normalde erkeklere karşı düşmanca davrandığını ancak Obama'yı umursamıyor gibi göründüğünü söylemişti.

Getty Images Tekir kedi ilk sahiplenildiğinde yalnızca dört yaşındaydı. Oifs web sayfasına göre günlerini, "eve gelen misafirleri selamlamak, güvenlik görevlilerini denetlemek ve antika mobilyaların uyuklama kalitesini test etmek" ile geçiriyordu.