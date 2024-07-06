Pepe ve Cristiano Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa, Portekiz'i penaltı atışlarıyla geçerek yarı finale kaldı.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan çeyrek final maçının ilk devresinde iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.

İkinci devrede rakip kaleyi daha fazla düşünen takımlar, girdikleri net pozisyonlardan faydalanamadı.

Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa, adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir karneye sahip Portekiz, bir şampiyonluğun yanı sıra 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final, 1996 ve 2008'de çeyrek final oynadı.

EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Portekizliler, bu kez de çeyrek finali geçemedi.

Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Portekiz Milli Takımı, EURO 2016'daki şampiyonluğun ardından son iki turnuvada bekleneni veremedi.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden ve hepsinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2024'te gol kaydedemedi.

Turnuva tarihinin en fazla gol atan (14) oyuncusu konumundaki Ronaldo, 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da üçer, 2020'de ise 5 kez ağları sarstı.

PEPE VE RONALDO'DAN 'ERKEN TURDA EMEKLİLİK!'

Portekiz futbolunun efsaneleri Pepe ve Cristiano Ronaldo da bu sonuçla birlikte erken turda emekli oldu.

Son Avrupa Şampiyonaları'na çıkan 41 yaşındaki Pepe, iyi bir turnuva geçirmesine rağmen yarı finali göremedi. Penaltı atışları sonunda büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcu gözyaşlarını da tutamadı.