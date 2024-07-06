Pepe ve Cristiano Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'ya penaltılar sonunda 5-3 yenildi ve turnuvaya veda etti. Portekiz futbolunun efsaneleri 41 yaşındaki Pepe ve 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo böylece 'erken turda milli takımdan' emekli oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa, Portekiz'i penaltı atışlarıyla geçerek yarı finale kaldı.
Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan çeyrek final maçının ilk devresinde iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.
İkinci devrede rakip kaleyi daha fazla düşünen takımlar, girdikleri net pozisyonlardan faydalanamadı.
Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa, adını yarı finale yazdırdı.
PORTEKİZ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Portekiz Milli Takımı, EURO 2016'daki şampiyonluğun ardından son iki turnuvada bekleneni veremedi.
EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Portekizliler, bu kez de çeyrek finali geçemedi.
Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir karneye sahip Portekiz, bir şampiyonluğun yanı sıra 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final, 1996 ve 2008'de çeyrek final oynadı.
RONALDO SIFIR ÇEKTİ!
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, forma giydiği Avrupa Şampiyonalarında ilk kez gol atamadı.
Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden ve hepsinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2024'te gol kaydedemedi.
Turnuva tarihinin en fazla gol atan (14) oyuncusu konumundaki Ronaldo, 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da üçer, 2020'de ise 5 kez ağları sarstı.
PEPE VE RONALDO'DAN 'ERKEN TURDA EMEKLİLİK!'
Portekiz futbolunun efsaneleri Pepe ve Cristiano Ronaldo da bu sonuçla birlikte erken turda emekli oldu.
Son Avrupa Şampiyonaları'na çıkan 41 yaşındaki Pepe, iyi bir turnuva geçirmesine rağmen yarı finali göremedi. Penaltı atışları sonunda büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcu gözyaşlarını da tutamadı.
39 yaşında rekor kırma peşinde olan Cristiano Ronaldo da Pepe gibi Avrupa Şampiyonası'na erken turda veda etti.
Cristiano Ronaldo, Pepe'yi sarılarak teselli etmeye çalıştı. Her iki futbolcunun da milli takımdan emekli olması bekleniyor.