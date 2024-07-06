Mutlu âşıklar, mutlu anneler
Rihanna'dan Vanessa Hudgens'a, Sofia Vergara'dan Suki Waterhouse'a, Victoria Beckham'dan Izabel Goulart'a mutlu âşıklar ve yeni annelik müjdeleriyle dolu haftanın renkli haberleri...
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Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger
Ayrılıkların ve çekişmelerin değil, âşıkların mutluluğunu sergilediği, yeni çocuk haberlerinin peş peşe geldiği bir haftayı geride bıraktık.
Ünlüler dünyasından haftanın ilk annelik haberi Vanessa Hudgens'tan. Beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile evli olan oyuncu, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Hudgens, 2024 Oscar Ödülleri'nde karnı burnunda poz vermiş, hamilelik haberini duyurmuştu.
Oyuncu Chris Pratt ve Arnold Schwarzenegger'in yazar kızı Katherine Schwarzenegger cephesinden üçüncü çocuk haberi geldi. Schwarzenegger'in üçüncü bebeğine hamile olduğu öğrenildi.
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ARADIĞI AŞKI DOKTORDA BULDU
İlk evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara, 2015'te nikâh masasına oturduğu ikinci eşi oyuncu Joe Manganiello'dan 2023'te boşandı. 51 yaşındaki ünlü oyuncu, mutluluğu doktor sevgilisinde buldu.
Ortopedi cerrahı Justin Saliman ile Ekim 2023'ten bu yana birlikte olan Vergara, bu hafta etrafa gülücükler saçarak sevgilisiyle alışveriş yaparken görüntülendi.
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Oyuncu Robert Pattinson ile mutlu bir birliktelik yaşayan Suki Waterhouse, 3 ay önce dünyaya gelen kızıyla Vogue dergisine kapak pozu verdi. Dergiye verdiği röportajda doğum anını anlatan ünlü oyuncu, "Robert yanımdaydı ve tüm babalar gibi o da gerçekten gergindi. Ama oldukça endişeli bir insan için çok sakindi. O, benim hayal ettiğim babaydı. Bir baba ve kızı olarak onlarınki gerçek bir aşk hikâyesi" dedi.
2014'te iç mimar Morgan Brown ile aşk yaşamaya başlayan Gerard Butler, çalkantılı ilişkisini 2021'de noktalamıştı. Gerard Butler, model Penny Lane ile yeni bir aşka yelken açtı.
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"BAŞLADIĞIMIZ YERDEN DEVAM"
David Beckham ve Victoria Beckham çifti 25'inci evlilik yıl dönümlerini dikkatleri üzerilerine çekecek şekilde kutladı. Geçmişte David Beckham'ın, eşi Victoria'yı aldattığı söylentileri son dönemde yeniden gündeme gelse de çift bu söylentilerden etkilenmeden yoluna devam etmeyi başarıyor. 25'inci yıl dönümlerinde, tıpkı 1999'daki düğünlerinde giydikleri mor düğün kıyafetlerini yeniden giyerek poz verdiler. Sanki bize, "Başladığımız yerden devam" der gibiydiler.
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İki çocuğu olan Rihanna ve ASAP Rocky çifti ise mutlu birlikteliklerine devam mesajı verdikleri pozlarıyla gündeme geldi. Güneşli New York sabahı yürüyüşünde birbirlerine sarılırken görülen çiftten, yakında mutluluklarını üçüncü çocukla taçlandıracakları haberi gelirse şaşırmamak lazım.
Rihanna, her röportajında konu çocuğa gelince daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini belirtiyor çünkü.
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Olivia Culpo ve Christian McCaffrey
Ünlü model Olivia Culpo ile Amerikan futbolcusu Christian McCaffrey, birbirlerine, yakın arkadaşları ve ailelerinin önünde "Evet" dedi bu hafta.
'Peaky Blinders' dizisinin yıldızı Charlene McKenna, ilk kez anne olduğunu, katıldığı radyo programında duyurdu. 40 yaşındaki McKenna, hamilelik sürecini gizli tutmuştu. Ünlü oyuncu, kızına 'Martha Josephine' adını verdiğini açıkladı.
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Haftanın en seksi çifti, Brezilyalı süper model Izabel Goulart ile nişanlısı Alman kaleci Kevin Trapp oldu. Geçen yılki gibi yine Mikonos'ta tatil yapan çift, yatta güneşlenip denize girdi ve sonra da birbirlerine su fışkırtarak duş alırken görüntülendi.