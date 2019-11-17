KİLİT OYUNCU: CENK TOSUN

Şenol Güneş Türkiye'nin hücumdaki en önemli noktasından en iyi performansı nasıl alacağını biliyor. Everton'ın forvetinin Beşiktaş'taki başarılı döneminde de hocası Şenol Güneş'ti. İnanılmaz hızlı ya da çok kalıplı bir oyuncu değil ancak çok çalışkan ve temiz bir bitirici