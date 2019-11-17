17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Takımımız, EURO 2020 biletini İzlanda karşısında alırken UEFA da ay-yıldızlılarımızı mercek altına aldı. UEFA, Şenol Güneş, Cenk Tosun ve Merih Demiral'e ayrı bir parantez açti. İşte UEFA'nın Türkiye yazısı...
ŞENOL GÜNEŞ
Trabzonspor'da kaleciylen 6 kez şampiyonluk kazanan Şenol Güneş, Türkiye'ye 2002 yılında Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yaşattı. 2019'da Türkiye'nin başına tekrar dönmeden önce de Beşiktaş'ta iki şampiyonluk kazandı.
KİLİT OYUNCU: CENK TOSUN
Şenol Güneş Türkiye'nin hücumdaki en önemli noktasından en iyi performansı nasıl alacağını biliyor. Everton'ın forvetinin Beşiktaş'taki başarılı döneminde de hocası Şenol Güneş'ti. İnanılmaz hızlı ya da çok kalıplı bir oyuncu değil ancak çok çalışkan ve temiz bir bitirici
İZLENMESİ GEREKEN: MERİH DEMİRAL
2019'da Alanyaspor'dan ayrılıp Sassuolo'nun yolunu tuttuğunda teknik direktörü Sergen Yalçın, "Türkiye önümüzdeki 10 yılın stoperini buldu" dedi. EURO2020'de 22 yaşında olacak olan defans oyuncusundan büyük beklentiler var.
"TÜRKİYE, BURANIN GEDİKLİLİERİNDEN"
Öte yandan UEFA'da, "ilk kez 1996 yılında finallere kalan Türkiye, son 7 Avrupa Şampiyonası'nın 5'ine adını yazdırmayı başardı" ifadeleriyle A Milli Takımımızın turnuvanın gediklilerinden biri olduğu vurgulandı.
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