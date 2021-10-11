Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yaşar Kemal Uğurlu, Belarus ile Liechtenstein takımları arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu müsabakasında görev alacak.

Belarus'un Borisov Stadyumu'ndaki karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.