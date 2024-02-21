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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:15
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        Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak 8 maçla tamamlanacak.

        Turnuvadaki tek Türk takımı Galatasaray, ilk maçta sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

        Turu geçerek son 16 turuna kalan takımların rakipleri, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

        Play-off turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

        Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2

        Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3

        Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0

        Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2

        Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1

        Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3

        Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2

        Sporting Lizbon (Portekiz)-Young Boys (İsviçre): 3-1

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