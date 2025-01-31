UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması, 8. haftada oynanan 18 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 8. haftasında Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'a 2-1, Beşiktaş ise aynı ülkeden Twente'ye 1-0 mağlup oldu.

REKLAM advertisement1

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından Galatasaray 14'üncü ve Fenerbahçe 24'üncü olarak play-off'lara kaldı, 28'inci sırayı alan Beşiktaş ise elendi.

İLK 8'E GİRENLER SON 16 TURUNA YÜKSELDİ Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı. Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu. 9-24. SIRADAKİ TAKIMLAR PLAY-OFF'A KALDI Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek. Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti.