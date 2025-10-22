Habertürk
        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, 19.45 seansında Stuttgart'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:44
        Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı
        UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 3. hafta maçları yarın yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynanacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak.

        Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

        19.45 Fenerbahçe-Stuttgart (Almanya)

        19:45 Braga (Portekiz)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        19:45 Brann (Norveç)-Rangers (İskoçya)

        19:45 FCSB (Romanya)-Bologna (İtalya)

        19:45 Feyenoord (Hollanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

        19:45 Genk (Belçika)-Real Betis (İspanya)

        19:45 Go Ahead (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

        19:45 Lyon (Fransa)-Basel (İsviçre)

        19:45 Salzburg (Avusturya)-Ferencvaros (Macaristan)

        22:00 Celta Vigo (İspanya)-Nice (Fransa)

        22:00 Celtic (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya)

        22:00 Freiburg (Almanya)-Utrecht (Hollanda)

        22:00 Lille (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

        22:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka)

        22:00 Malmö (İsveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        22:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz)

        22:00 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya)

        22:00 Young Boys (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

