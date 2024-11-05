UEFA Avrupa Ligi maç programı 2024: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda bu sezon Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil ediyor. Türk takımlarının 4. hafta maç tarihleri belli oldu. Temsilcilerimizin maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler UEFA Avrupa Ligi maç takvimi araştırmalarına başladı. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi GS, FB, BJK maç programı...
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UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Organizasyonun 4. haftasında Galatasaray, evinde Tottenham’ı ağırlarken, Fenerbahçe ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Az Alkmaar’a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Malmö ile karşılaşacak. Geri sayım sürerken UEFA Avrupa Ligi maç takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi GS, FB, BJK maç programı ve canlı yayın kanalları…
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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maç tarihleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda 4. hafta mücadeleleri, 6-7 Kasım tarihlerinde oynanacak.
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GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?
Beşiktaş Avrupa Ligi 4. hafta maçı, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları ise 7 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak.
Galatasaray, ligin 4. haftasında sahasında Tottenham’ı konuk edecek. Fenerbahçe, deplasmanda Az Alkmaar’a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.
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BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30
28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45
12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00
22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30
30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00
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GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham 20:45
28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray 20:45
12 Aralık l Malmö - Galatasaray 20:45
21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30
30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00
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FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
7 Kasım | Az Alkmaar - Fenerbahçe 23.00
28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe 23.00
11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao 18.30
23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon 20.45
30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe 23.00
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UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMATI
Format değişikliğine gidilen organizasyonda, 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.