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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu'nda rövanş maçları başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu'nda rövanş maçları başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçlarının heyecanı yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:28
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        Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı başlıyor
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 13 maç yapılacak.

        İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e konuk olacak.

        Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

        Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

        Yarın:

        20.30 The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): (0-1)

        14 Ağustos Çarşamba:

        19.00 RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra) (2-0)

        15 Ağustos Perşembe:

        19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus) (0-2)

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        19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor (1-0)

        20.00 Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)

        20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-1)

        21.00 Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç) (0-3)

        21.15 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-0)

        21.30 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya) (2-1)

        21.30 Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan) (1-0)

        21.30 Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz) (0-0)

        22.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)

        22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya) (0-1)

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